نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود حرب: الفوز على إسبانيا رفع معنوياتنا.. وبركات له دور كبير بعد ميكالي والنني وزيزو إضافة قوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود حرب مدير المنتخب الوطني الأولمبي، أن الفوز ضد إسبانيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، جعل التأهل بأقدامنا دون الدخول في حسابات أخرى ورفع معنويات البعثة هنا.

تصريحات مدير المنتخب الأولمبي بعد الفوز على إسبانيا

وتابع حرب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "ميكالي تحدث مع اللاعبين قبل المباراة، وأكد لهم أنهم سيكونوا في مواجهة قوية مع أحد أفضل منتخب أوروبا".

وأضاف محمود حرب: "ميكالي كان هدفه تحفيز اللاعبين وأكد لهم أنهم قادرين على تحقيق الفوز، ومحمد بركات المشرف على الكرة كان له دور كبير نظرًا لمجهوداته داخل معسكر الفريق والبعثة".

وقال مدير المنتخب الأولمبي: "الفرحة هتستمر النهاردة ومن بكرة هنبدأ التركيز في العمل من أجل مباراة دور الثمانية، ومافيش سحب موبايلات من اللاعبين، لكن هناك سيكون هناك تركيز بالفترة المقبلة".

واختتم: "زيزو والنني إضافة قوية للمنتخب الأولمبي، ويعملوا على إضافة خبرات للاعبين الصغار، ووجودهم أفاد الفريق، ويارب نكسب ميدالية".