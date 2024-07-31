نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور اغسطس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من المستفيدين في برنامج الضمان الاجتماعي، على محرك البحث العالمي جوجل، حول موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر اغسطس 2024، حيث يعتبر من أهم برامج الدعم المادي، المقدمة من الحكومة السعودية، للفئات الأكثر احتياجا، ومحدودي الدخل، لمواجهة غلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار، وقد كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كافة التفاصيل، ومن خلال المقال سنوضح لكم موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور اغسطس 2024، بالإضافة إلى الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور وشروط التسجيل

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور اغسطس 2024

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، أن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر اغسطس 2024، يأتي في الأول من اغسطس عام 2024 بحيث يكون مع إيداع الرواتب كل شهر، وفي حالة صادف يوم الصرف يوم إجازة أسبوعية أو عطلة رسمية، سوف يتم تقديمه أو تأخيره، ولكن يكون هناك تغيير في الموعد خلال شهر اغسطس 2024.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للمستفيد الاستعلام عن الأهلية، إلكترونيا، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات الرسمية، ومن خلال إتباع الخطوات التالية:

يقوم المواطن بالتوجه إلى وزارة الموارد البشرية بالمملكة.

ثم يقوم بكتابة رقم الهوية الخاص وكلمة المرور بشكل صحيح

ومن ثم يقوم بالضغط على كلمة تبويب الخدمات الإلكترونية.

وبعد ذلك يقوم بتحديد برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

وفي الختام، يقوم بالضغط على كلمة الاستعلام عن الأهلية، وسوف يظهر إذا كان المواطن تم قبوله أو رفضه

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، مجموعة من الشروط والضوابط الخاصة، الواجب توافرها، لكي يتمكن المواطن من الحصول على المعاش، وتتمثل في