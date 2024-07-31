نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. تفاصيل عقد النني مع الجزيرة وتجديد عقد زيزو.. جمال علام يفاجئ لاعبي المنتخب الأولمبي وصلاح يعلق على التأهل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

تفاصيل عقد النني مع الجزيرة

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، أمس الثلاثاء عن تعاقده مع النجم الدولي محمد النني، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي السابق، في صفقة انتقال حر.

وأكد الإعلامي كريم رمزي، عبر برنامجه " رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" محمد النني كان قد أتم اتفاقه بشكل نهائي مع فريق الجزيرة الإماراتي قبل الانضمام إلى منتخب مصر الأولمبي والتوجه إلى باريس".

وتابع:" نادي الجزيرة الإماراتي تعاقد مع محمد النني، لمدة موسمين مع إمكانية تمديد العقد لموسم إضافي وفقا لرؤية النادي الإماراتي".

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الزمالك يعقد جلسة مع زيزو لبدء مفاوضات التجديد

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك آخر التطورات بشأن ملف تمديد عقد أحمد السيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد أحمد السيد زيزو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنهاية الموسم المقبل حيث يحق للنجم الدولي التوقيع لأي نادي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية بشكل مجاني.

من جانبه أوضح مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي أن الكابتن حسين لبيب تواصل مؤخرا مع والد أحمد السيد زيزو بشأن عقد جلسة للتفاوض بشأن تمديد عقد اللاعب مع الفريق.

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منتخب مصر يتأهل لدور ربع نهائي أولمبياد باريس بعد الفوز على إسبانيا

نجح منتخب مصر في الفوز على منتخب فرنسا بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء والموافق الـ30 من يوليو.

وشهدت الدقيقة “30” من عمر المباراة تهديد أول من مارك بوبيل جوهرة إسبانيا بعدما أطلق تسديدة أرضية ارتطمت بالقائم الأيمن لمنتخب مصر.

وبعدها بعشر دقائق استطاع إبراهيم عادل نجم منتخب مصر أن يُحرز هدف الفراعنة الأول في شباك إسبانيا.

وفي الدقيقة 62 استغل إبراهيم عادل خطأ دفاعي من قبل منتخب إسبانيا وأضاف الهدف الثاني للمنتخب المصري.

ونجح سامو أوموروديون، نجم إسبانيا من تسجيل هدف تقليص النتيجة بضربة رأس في شباك مصر ببراعة في الدقيقة تسعون من عمر المباراة.

وأطلق الحكم صافرته بعد احتساب عشر دقائق كوقت بدل من ضائع من عمر المباراة معلنًا فوز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف.

جمال علام يفاجئ لاعبي المنتخب الأولمبي

أصدر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارا هاما بشأن تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى الدور ربع النهائي من بطولة أولمبياد باريس 2024، عقب الفوز على نظيره المنتخب الإسباني.

حيث حقق منتخب مصر الأولمبي فوزا هاما على نظيره المنتخب الإسباني، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بأولمبياد باريس.

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أول تعليق من محمد صلاح على تأهل منتخب مصر لدور ربع نهائي أولمبياد باريس

حقق منتخب مصر الأولمبي فوزًا غاليًا على نظيره منتخب إسبانيا، بهدفين مقابل هدف، ليحجز بطاقة التأهل لدور ربع النهائي من بطولة أولمبياد باريس 2024.

ونشر زيزو لاعب منتخب مصر الاولمبي صورة له يعبر بها عن سعادته، واحتفاله بالتأهل برفقة زملائه داخل الملعب عقب الفوز الغالي على حساب منتخب إسبانيا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

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رئيس الوزراء يدعم البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024

تلقي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا من دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي عبر خلالها سيادته عن تقديره للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأشاد مصطفي مدبولي خلال اتصاله، بالرياضيين المشاركين علي جهدهم المبذول، خلال كافة المنافسات في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وتقديم أداءً قويًا وتحقيق النتائج التى تلبي طموحات الجماهير المصرية.

وهنأ رئيس الوزراء البعثة المصرية بالميدالية الأولي للبعثة المصرية والتى حققها البطل محمد السيد لاعب المنتخب الوطني فى سلاح السيف.