نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود حجازي يحتفل بمولوده يوسف.. وهكذا علق في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الفنان محمود حجازي عن سعادته بمولوده الأول، واطلق عليه اسم يوسف، من خلال نشر مجموعة من الصور له رفقة زوجته من حفل استحمام الطفل،من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالصور تعليقًا قال فيه: "الحمد لله دائما وأبدا وبسم الله ماشاء الله، ربنا يحفظك ويحفظنا ويكرمك ويكرمنا ويبعد عنك كل شر وعين ويجعلك من الصالحين ويرزقك يا اغلي رزق واحلي احساس في الدنيا".



وأضاف:"أول فرحه من نوع خاص أو ي ماكنتش اعرفها من قبلك يوسف محمود حجازي وحبيبه قلبي ربنا يقومك بالسلامة ويخليكي لينا يا اجمل أم في الدنيا، مرحبًا بك في الدنيا يا ولدي، حفظك الله".

تعليقات الجمهور على منشور محمود حجازي

فورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، يتربى في عزكم، ربنا يحفظه ويبارك فيه ويجعله من الصالحين البارين بوالديه ومن حفظة كتابه الكريم، وغيرها من التعليقات.

أخر أعمال محمود حجازي

و الجدير بالذكر أن أخر أعمال محمود حجازي مسلسل جري الوحوش الذي تدور أحداثه حيث يتزوج أبو الدهب من هنية ثم من الخادمة وينجب طفل من الأخيرة فيُسميه عبدالقوي، وبعد وفاة أبو الدهب تتهم هنية عبدالقوي بقتل والده حتى لا يحصل على حقه بالميراث، وبعد مرور سنوات يخرج الأخير مطالبًا بحقوقه.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: نضال الشافعي، فادية عبد الغني، محمود حجازي، سميرة صدقي، إدوارد، إلهام وجدي، وغيرهم، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج عبد العزيز حشاد.