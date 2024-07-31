موعد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 2024/7/31 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد عشاق الدوري المصري الممتاز لمتابعة مواجهتين مثيرة اليوم الأربعاء، 31 يوليو 2024، ضمن الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء

تنطلق البداية بمواجهة نارية تجمع بين الاتحاد السكندري وإنبي في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الاسكندرية.

في المباراة الثانية، يلتقي فريق مودرن سبورت مع زد في مواجهة منتظرة تبدأ في الساعة 9:00 مساءً.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباريات عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل