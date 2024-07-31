نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يطلب عقد اجتماع مع أفشة قبل مواجهة البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب اجتماع مع اللاعب محمد مجدي أفشة نجم المارد الأحمر، بعدما بدر منه في مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره سيراميكا كليوباترا، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

كولر يعقد جلسة مع أفشة

وشهدت المباراة، تغيير محمد مجدي أفشة بعد قرار من كولر، إلا أن اللاعب قد أظهر غضبه الشديد من ذلك التبديل، وكان قد تبين على ملامح وجهه، بعدما ألتقطته الكاميرات بعد خروجه من المباراة.

وقال الإعلامي كريم رمزي، عبر برنامجه " رقم 10" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" محمد مجدي أفشة كان خارج من الملعب أثناء مباراة سيراميكا كليوباترا زعلان، ولكنه لم يفتعل أي موقف يبين ذلك ولا افتعل أزمة، وهذا ما أعجبني، وأفشة لاعب طيب".

وتابع:" أنا أتوقع أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارسي كولر، سيراعي ذلك الموقف، ولن يصدر أي قرار ضد اللاعب قبل مواجهة البنك الأهلي، لأن أفشة خرج في هدوء ولم يبين غضبه في أي موقف".