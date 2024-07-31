كيف يكون استحقاق المطلقة دون أبناء في الضمان الاجتماعي المطور 1446؟

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أحمد جودة - القاهرة - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقف استحقاق المطلقة دون أبناء في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وذلك استجابة لاستفسار من أحد المواطنين حول أهلية المطلقة دون أبناء للحصول على دعم الضمان.

جاء التوضيح من خلال خدمة العناية بالمستفيدين على حسابها الرسمي على منصة إكس، حيث ذكرت الوزارة أن أهلية المطلقة دون أبناء تُدرس بناءً على الأسرة التي تعيش معها. يُعتبر برنامج الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية أحد أهم صور الدعم المادي المقدم من الحكومة لدعم الفئات المستحقة ورفع مستوى معيشتها في ظل غلاء الأسعار.

شروط استحقاق المطلقة دون أبناء في الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المطلقة دون أبناء يتم دراسة أهليتها بناءً على الأسرة التي تعيش معها، ويتم قبول أهلية المطلقة دون أبناء وفقًا لشروط ومعايير الاستحقاق التالية:

الجنسية: يجب أن تكون السيدة المطلقة من الجنسية السعودية. الإقامة: يجب أن تكون مقيمة إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية. التوظيف: يجب ألا تكون موظفة في القطاع الحكومي أو الخاص في المملكة. الحساب البنكي: يجب أن تمتلك المطلقة حسابًا بنكيًا جاريًا لإيداع مبلغ الضمان الاجتماعي من خلاله. العمر: يجب ألا يتجاوز عمر المطلقة دون أبناء 65 عامًا. الأسرة: يجب أن تكون الأسرة التي تقيم معها من الأسر المستحقة لدعم الضمان. الإعالة: يجب ألا يكون هناك من يعيل المطلقة.

أهمية الضمان الاجتماعي المطور

يُعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور من أبرز البرامج التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية لدعم الفئات المستحقة، مثل المطلقات دون أبناء، من أجل تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير الدعم المالي اللازم لهم. يهدف البرنامج إلى ضمان وصول الدعم للأسر الأكثر احتياجًا والأفراد ذوي الدخل المحدود، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

يمكن للمطلقات دون أبناء التقديم للحصول على الدعم في حال استيفاء الشروط المذكورة أعلاه، لضمان حصولهن على المساعدة المالية اللازمة لتحقيق حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة.