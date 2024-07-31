نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل | الرئيس الفلسطيني محمود عباس: ندين بشدة اغتيال رئيس حركة حـ.ـماس القائد الكبير إسماعيل هنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيانًا عاجلًا يدين فيه بشدة عملية اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

في هذا البيان، أعرب عباس عن صدمته واستنكاره لهذه الجريمة البشعة، التي تندرج ضمن سلسلة من أعمال العنف التي تستهدف القادة الفلسطينيين وأبناء الشعب الفلسطيني.

موقف الرئيس الفلسطيني

أكد الرئيس عباس أن اغتيال هنية هو تصعيد خطير ومستهجن، يعكس السياسة العدوانية المستمرة التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأضاف عباس أن هذه الجريمة تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وزيادة التوتر، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لمواجهة هذه الاعتداءات.

ردود فعل أخرى

تتواصل ردود الفعل على هذه الجريمة من مختلف الأطراف، حيث شدد العديد من القادة والمحللين على أن هذا الهجوم يهدف إلى ممارسة الضغوط على حركة حماس ويعكس تصعيدًا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما أشار البعض إلى أن هذه العملية تعكس عدم اكتراث إسرائيل بالقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

الموقف الفلسطيني

ينتظر المجتمع الدولي ردود فعل إضافية من السلطات الفلسطينية والدول العربية الأخرى بشأن هذه الجريمة.

كما يُتوقع أن تشهد الساحة السياسية الفلسطينية مزيدًا من التحركات والبيانات على خلفية هذا الاعتداء، الذي يعتبره الفلسطينيون انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتهديدًا لأمنهم واستقرارهم.