نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التركية نسليهان أتاغول تتصدر تريند "جوجل".. فما علاقة مسلسل "الحب فى أيام الاحتلال"؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الممثلة التركية نسليهان أتاغول تريند محرك البحث “جوجل”، عقب انتشار أنباء حول حملها واعتذارها عن المسلسل التركي المنتظر "الحب في أيام الاحتلال.



كشفت عدة تقارير تركية عن وجود أزمة في مسلسل الحب في زمن الاحتلال بسبب انسحاب الممثلة نسليهان، وازدادت عملية البحث عن ممثلة بديلة في مسلسل "الحب في أيام الاحتلال".



مسلسل “الحب في أيام الاحتلال”

مسلسل "الحب في أيام الاحتلال" تدور أحداثه فى عام 1918، وهو العام الذي احتلت فيه مدينة إسطنبول، والمسلسل هو من كتابة يلماز شاهين، وإخراج نديم غوتش.

تفاصيل حمل نسليهان أتاغول

وسبق وكشفت نسليهان أتاغول، عن خبر حملها خلال حسابها الرسمي على موقع الصور إنستجرام، وعلقت على صورتها وهى تشكف عن حملها قائلة: "دعونا نستمتع بهذه السعادة لفترة أطول، لكننا نود أن نبقيها خاصة، وهذا كان حقنا بالطبع، وباختصار؛ نحن سعداء، راضون وبصحة جيدة، لا يوجد شيء أكثر بهجة وإثارة من اقتراب موعد ولادة طفل صغير".

التقى الثنائى أثناء تصوير مسلسل فاتح حربية "Fatih Harbiye" عام 2013، وشاركا الخبر بعد أسابيع قليلة من الاحتفال بالذكرى الثامنة لزواجهما، ونشرت أتاغول صورة لها وهي ترتدي فستان مرجانيًا فضفاضًا، وأظهرت بطنها المتنامي على كرسي استلقاء للتشمس.

لم تكشف أتاغول عن الموعد المتوقع لولادة الطفل، ولكن معظم النساء لا يعلنّ عن حملهن حتى انتهاء الثلث الأول من الحمل (أي الأشهر الثلاثة الأولى)، وهذا يعني أن الممثلة قد تكون في الشهر الثالث إلى السادس من الحمل، مما يعني أن الطفل قد يولد في أي وقت بين أواخر أكتوبر 2024 والأشهر الأولى من عام 2025، وفقا للتقرير الذى نشر على أحدى المواقع العالمية.