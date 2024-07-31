الخشت يستقبل مجلس كلية التجارة لتقديم الشكر والعرفان لجهوده المخلصة ودعمه المستمر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 11:29 صباحاً - د. لبنى فريد تسلم د. الخشت خطاب شكر وتقدير ودرع الكلية ودرعاً خاصاً عرفانا ووفاءً لقيادته للجامعة وتحقيق نهضتها محليًا وعالميًا

عميدة كلية التجارة: الجهود المخلصة للدكتور الخشت أدت إلى رفعة الجامعة ومبادراته ومشروعاته الفكرية والتعليمية والبحثية لها بالغ الأثر على كافة المستويات

استقبل الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة مجلس كلية التجارة برئاسة الدكتور لبنى فريد عميدة الكلية، لتوجيه الشكر والتقدير للدكتور الخشت على ماقدمه خلال فترة رئاسته للجامعة من دعم لكلية التجارة، وتحقيق طفرة كبرى بالجامعة مما انعكس أثره على المجتمع الجامعي ككل.

وقدمت الدكتورة لبنى فريد، درع الكلية للدكتور الخشت، كما قدمت خطاب شكر مقدم من مجلس الكلية بالإجماع، وقرأت الدكتورة لبنى نص الخطاب والذي جاء فيه: "نتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان بالجميل لكل جهود معاليكم الرائعة والتي أدت إلى رفعة جامعة القاهرة العريقة بالكثير من الإسهامات والإنجازات المهمة، والتي تعد دليلا على إخلاص معاليكم وتقديركم ومبادراتكم الوطنية التي لها بالغ الأثر على المجتمع".

وقالت عميدة كلية التجارة، إن الدكتور الخشت يستحق الثناء والتقدير لأنه لم يبخل على أي شخص من داخل الجامعة أو خارجها.

وفي نهاية اللقاء التقط وفد مجلس كلية التجارة صورة تذكارية مع الدكتور محمد الخشت.