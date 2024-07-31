نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الأزهر يعلن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2024 بنسبة نجاح ‏50.50٪‏ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد ‏‏عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023/2024م، ‏‏وبلغت نسبة النجاح العامة 50.50٪، وجاءت نسبة النجاح في القسم العلمي 60.87%، وجاءت نسبة ‏‏النجاح في القسم الأدبي 42.06%.‏

وأعلن وكيل الأزهر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز الإعلامي للأزهر الشريف لإعلان ‏‏نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، تفاصيل النتيجة وأوائل القسمين العلمي والأدبي، وقد بلغ عدد المتقدمين ‏‏لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية مبصر مقيد (128408) طالبًا وطالبة، ‏حضر منهم (110402) طالبًا ‏‏وطالبة، ‏نجح منهم (55751) طالبًا وطالبة، ‏و(29201) طالبًا ‏وطالبة لهم دور ثانٍ، وقد هنأ فضيلة وكيل ‏‏الأزهر الطلاب الناجحين، داعيًا لهم بمزيد من التوفيق والنجاح.‏

وقد أجرى الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس الثلاثاء، عددًا من الاتصالات ‏‏الهاتفية بأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2023م، هنأهم خلالها بنجاحهم وتفوقهم في ‏‏هذه المرحلة المهمة من مسيرتهم التعليمية، مؤكدًا فضيلته تقديره وفخره بهؤلاء الطلاب على بذلوه من جهد ‏‏ومشقة خلال مسيرتهم وخلال هذا العام الدراسي حتى يصلوا إلى هذا الوقت الذين يكافئهم الله فيه على ‏‏جدهم واجتهادهم بتحقيق المراكز الأولى في شهادة علمية شديدة التنافس بين طلابنا المتميزين.‏

كما هنأ شيخ الأزهر أولياء أمور الطلاب الأوائل، وأعرب عن شكره وتقديره لهم على ما بذلوه من جهود ‏لتحفيز ‏ومساعدة أبنائهم على التفوق والتميز بين زملائهم، وتوفير البيئة الملائمة للمذاكرة والاجتهاد، متمنيًا ‏للطلاب ‏مزيدًا من التفوق في المراحل الجامعية، وأن يكونوا دائمًا قدوة لزملائهم وفي مجتمعاتهم، وأن ينشروا ‏العلم ‏وثقافة التفوق والاجتهاد في المجتمع، حتى نحظى بجيل من الشباب الطموح المجتهد الآخذ بأسباب ‏التقدم ‏والنجاح.‏