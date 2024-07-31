نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار رعدية ودرجات الحرارة تسجل 44.. «بيان هام» من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا حول حالة الطقس اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024، وكذلك درجات الحرارة المتوقعة ليوم غدٍ الخميس 1 أغسطس 2024، كما قدمت الهيئة معلومات حول الأمطار المتوقعة وحالة الملاحة البحرية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وفقًا للبيان، يسود اليوم طقس شديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية. ومن المتوقع أن تكون العظمى في القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.

ليلًا، يظل الطقس مائلًا للحرارة رطبًا، مع احتمال وجود شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الاضطرابات الجوية

تشير الهيئة إلى وجود اضطراب في الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، حيث ستتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/ساعة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

يُنصح المصطافون توخي الحيطة والحذر.

كما يتوقع اليوم فرصًا لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، مع احتمال ظهور أمطار رعدية في بعض الأحيان، خاصة في مناطق حلايب وشلاتين وأبوسمبل.

قد يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

الأمطار المتوقعة غدًا الخميس

تشير الهيئة إلى أن فرص الأمطار ستستمر من الخفيفة إلى المتوسطة، وقد تكون رعدية وتصل إلى حد السيول أحيانًا في بعض مناطق جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وذلك من يوم غدٍ الخميس 1 أغسطس وحتى الأربعاء 7 أغسطس 2024. سيكون هناك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم غدٍ الخميس