نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا: أعجبني أسلوب لعب برشلونة الجديد مع فليك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على أداء البارسا خلال المواجهة الودية الأخيرة التي جمعت بين الفريقين فجر اليوم، في الجولة التحضيرية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وانتهت أحداث المباراة بفوز البارسا بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف، بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

- جوارديولا يشيد بفليك

وأكد مدرب السيتي في تصريحات عقب المباراة:" كان لدينا مشكلة وهي أي وصول للمنافس في ملعبنا يسجل هذا طبيعي".

وتابع:" أعجبني جدا أسلوب لعب البارسا واللعب الموضوعي في وسط الملعب بجانب تحرك الظهيران المميز في المساحات".

وأشار:" لا يهمني أننا لم نحقق اي انتصار في الجولة الودية، نا يهمني هو أن أعود دون إصابات، والمنافسة مع فرق كبيرة يعد تجهيز قوي".

وأختتم:" لاعبي السيتي يقاتلون بقوة داخل الملعب، والمباراة كانت رائعة وبها فرص عديدة للتسجيل".