نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود حرب: هدفنا كان صدارة المجموعة.. وهذا ما يميز الجيل الحالي في المنتخب الأولمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود حرب مدير منتخب مصر الأولمبي عن سعادته الكبيرة بتأهل الفراعنة إلى الدور ربع النهائي من بطولة أولمبياد باريس، عقب الفوز على إسبانيا، بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى الدور ربع النهائي من أولمبياد باريس، كمتصدر مجموعته الثانية في أولمبياد باريس.

محمود حرب يعلق على تأهل المنتخب الأولمبي إلى ربع نهائي الأولمبياد

وأكد محمود حرب في تصريحات له مع الاعلامي كريم رمزي في برنامج رقم "10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" الحمدلله ربنا كرمنا وحققنا الفوز على إسبانيا ونجحنا في التأهل على صدارة المجموعة لأول مرة في تاريخ مشاركات الفراعنة بالأولمبياد".

وأضاف: "من أهم ما يميز هذا الجيل هو الترابط والروح التي ظهرت على جميع لاعبي المنتخب الأولمبي، وكذلك اللاعبين الكبار مثل أحمد سيد زيزو ومحمد النني"

وأشار حرب: "اليوم سنتجه إلى مارسيليا استعدادًا لمباراة منتخب مصر ضد باراجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس".

وأتم مدير المنتخب الأولمبي: " هدفنا الأول كان صدارة المجموعة واحتفلنا أمس، ومن اليوم سنستعد لمباراة باراجواي في ربع النهائي".