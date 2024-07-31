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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: النظر في رفع حد الإعفاء الضريبي ضمن إجراءات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2024 12:14 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي النظر في رفع حد الإعفاء الضريبي ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تبحثها الحكومة.
ويبلغ حد الإعفاء الضريبي – وهو الشريحة المعفاة من الضرائب على المرتبات – 60 ألف جنيه سنويًا، ما يعادل 5 آلاف جنيه شهريًا.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور 6 آلاف جنيه شهريًا، ما يعادل 72 ألف جنيه سنويًا، ما يعني أن جزء من الحد الأدنى للأجور خاضعًا للضريبة.
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