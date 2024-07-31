صندوق النقد: البرنامج مع مصر يشمل التزامات لتحديث اجراءات…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 31 يوليو 2024 12:14 مساءً - دوت الخليج – قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن البرنامج المتفق عليه مع مصر يشمل التزامات لتعزيز وتحديث إجراءات التجارة، وإن المزيد من الإجراءات ستناقش في المراجعات المستقبلية.

وأشارت هولار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر اليوم، إلى أن المؤشر المرتقب تدشينه لمتابعة سياسات ملكية الدولة يهدف لإيجاد وسيلة تتسم بالشفافية ومدفوع بالبيانات لتسهيل عملية الرصد والمتابعة.

وقالت إن المجهودات الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة استقرار المؤشرات المالية الكلية ساعدت في تحسين الظروف الاقتصادية، واستدركت: “لكن الإصلاحات القاسية أضافت للتحديات التي يواجهها الشعب المصري، لاسيما ارتفاع الأسعار”.

وأكدت أن برنامج مصر مع صندوق النقد سيواصل الرصد ومحاولة تخفيف الآثار الاجتماعية للإصلاحات الضرورية، من خلال ما يطلق عليه نظام الدعم المستهدف ومصمم بالشكل المناسب.