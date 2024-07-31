نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران: سنجعل تل أبيب تندم على اغتيال إسماعيل هنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في تصريحاته الأخيرة إن طهران تعتزم جعل الاحتلال يندم على "فعلته الجبانة" باغتيال إسماعيل هنية.

وفقًا لما أذاعته "القاهرة الإخبارية"، أوضح بزشكيان أن إيران ترى في عملية الاغتيال محاولة لزعزعة استقرار المنطقة، وأن طهران سترد بشكل يضمن عدم إفلات الاحتلال من عواقب أفعاله.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن اغتيال إسماعيل هنية يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

واعتبر أردوغان أن همجية الاحتلال لن تنجح في تحقيق أهدافها. وأكد أن تركيا ستواصل دعم حقوق الفلسطينيين وستقف ضد أي محاولات لتهديد إرادتهم الوطنية.

الخارجية الروسية

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن المسؤولين عن اغتيال هنية يدركون التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على هذا العمل بالنسبة للمنطقة.

وفقًا لنبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية"، دعت الخارجية الروسية جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تصعيد الصراع المسلح في الشرق الأوسط، وأشارت إلى أهمية التحلي بالحكمة لتجنب مزيد من التصعيد والتوترات.