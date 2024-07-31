عمر الرحباني بحفل كامل العدد في البترون وإطلالة خاصة من حفل ملكة جمال لبنان

القاهرة - محمد ابراهيم - على أنغام الموسيقى الساحرة ومزيج من أجمل الأغاني اللبنانية الشهيرة، قام عازف البيانو والمؤلف الموسيقي عمر الرحباني بإحياء حفل ضخم ضمن فعاليات مهرجانات البترون الدولية بأمسية حملت عنوان "لبنانيات".

تفاصيل الحفل

حضر الحفل الموسيقي جمهور من مختلف المناطق اللبنانية ودول الاغتراب بالإضافة إلى عدد كبير من السياح العرب والأجانب، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات الفنية منهم الفنان مارسيل خليفة إضافة للعديد من الوجوه الإجتماعية والإعلامية، وعزفت فرقة موسيقية كبيرة بقيادة عمر باقة منوعة من الكلاسيكيات اللبنانية لأشهر الفنانين بالإضافة إلى معزوفات خاصة من ألبوماته وأغنية جديدة قدمها عمر لأول مرة على المسرح.

"امي نامت ع بكير"، "نسم علينا الهوى"، "لمعت ابواق الثورة"، "مش وقتك يا هوى"، "زينو الساحة"، وغيرها من الأعمال الكلاسيكية المميزة قدمها عمر وفرقته بتوزيع جديد، بالإضافة إلى أشهر أعماله الخاصة منها "شتى وشمسية"، " رقصة معمل الذوق"، " بابل" وغيرها، وسط تفاعل وحماس كبير من الجمهور، وشارك في الحفل أكثر من 20 موسيقي ومنشد بالإضافة إلى إطلالة خاصة للفنانة الشابة لين الحايك.

كما قدم عمر في الحفل أغنيته "مشوار رايحين مشوار" حيث لمس من الحضور نجاحها الكبير والحالة الخاصة التي تركتها لدى الجمهور، وأعلن عمر ان حفل "لبنانيات" سيجول في عدد من المناطق اللبنانية في مواعيد تعلن لاحقًا.

أغنية "مشوار رايحين مشوار"

هذا وشارك عمر بإطلالة خاصة ضمن حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2024 حيث قدم أغنية "مشوار رايحين مشوار" بشكل مباشر إلى جانب المشتركات في المسابقة، في استعراض نال إعجاب المشاهدين وحصد على تفاعل كبير عبر مواقع التواصل.