نجل إسماعيل هنية تعليقاً على اغتيال والده: الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال وشعبنا الفلسطيني سينتصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 01:33 مساءً - أكد عبد السلام إسماعيل هنية نجل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأربعاء، تلقيهم بفخر وإيمان استشهاد والده في العاصمة الإيرانية طهران بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقر إقامته، متهما الاحتلال الإسرائيلي باغتيال والده وذلك ضمن الجرائم النازية للمحتل، مضيفا: لن يستطع الاحتلال النازي باغتيال أي قائد فلسطيني وقف مقاومتنا.

وأشار نجل إسماعيل هنية إلى أن مقاومة الشعب الفلسطيني مستمرة حيث قدمت فلسطين قدمت شهداء عدة على رأسهم الشهيد أحمد ياسين أحد مؤسسي حركة حماس، والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، مضيفا: دماء والدي ليست أغلى من دماء أي طفل فلسطيني ولذلك شهداؤنا تاج فوق رؤوسنا جميعا.

وتابع عبد السلام هنية، "الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال وشعبنا الفلسطيني سينتصر شاء من شاء وابى من ابى .. وعزاؤنا الوحيد أنه في جنان الخلد".

وكشف عبد السلام إسماعيل هنية، عن أن آخر اتصال جمعه والده كان على تمام الساعة 12.30 ليلا وكأنه يودعني قبل استشهاده.

أعلنت حركة حماس صباح اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية ، إثر غارة جوية إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران ، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وفي بيان آخر، قال الحرس الثوري الإيراني "ندرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران" وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن إسماعيل هنية استشهد وأحد حراسه الشخصيين إثر استهداف مقر إقامتهم في طهران.

وكان هنيّة يتواجد في طهران، لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، والذي كان قد التقاه، أمس الثلاثاء، في العاصمة الإيرانية كذلك، حيث بحثا آخر التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة .