نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو فؤاد شكر الذي استهدفته إسرائيل في قصف الضاحية الجنوبية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفجيرات الضاحية الجنوبية باتت الحدث الأكر متابعة عالميًا وإقليميًا، بعدما قررت إسرائيل اليوم الثلاثاء، شن غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه استهدف القيادي المسؤول عن هجوم مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.

وقالت مصادر صحفية إن "القيادي المستهدف في ضاحية بيروت بحجم عماد مغنية"، فيما ترددت أنباء عن أنه فؤاد شكر المستشار العسكري لحسن نصر الله و"مدير مشروع دقة الصواريخ في حزب الله".

من هو فؤاد شكر ؟

فؤاد شكر هو القائد العسكري الأول لحزب الله بالجنوب.

مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.

يعمل فؤاد شكر في حزب الله منذ أكثر من 30 عامًا.

شكر هو مستشار كبير للشؤون العسكرية لحسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله.

كانت واشنطن قد رصدت مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن فؤاد شكر، المعروف أيضًا باسم الحاج محسن.

وبحسب واشنطن، "يخدم شكر في أعلى هيئة عسكرية لحزب الله، "مجلس الجهاد"، وساعد مقاتلي حزب الله وقوات النظام السوري في الحملة العسكرية لحزب الله ضد قوات المعارضة السورية في سوريا"، حسب واشنطن.

وكان شكر "زميلًا مقربًا لقائد حزب الله المتوفى الآن عماد مغنية"، حسب واشنطن. ولعب شكر "دورا محوريًا" في تفجير ثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت في 23 أكتوبر 1983 والذي أسفر عن مقتل 241 من أفراد الجيش الأميركي وإصابة 128 آخرين".

في 10 سبتمبر 2019، صنفت وزارة الخارجية الأميركية شكر كإرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي 13224، المعدل. وفي وقت سابق، في 21 يوليو 2015، صنفت وزارة الخزانة الأميركية شكر بموجب الأمر التنفيذي 13582 لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه.