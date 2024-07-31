نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| تفاصيل عقد محمد النني مع الجزيرة الإماراتي.. ومفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي معه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، أمس الثلاثاء عن تعاقده مع النجم الدولي محمد النني، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي السابق، في صفقة انتقال حر.

تفاصيل تعاقد الجزيرة الإماراتي مع النني

وأكد الإعلامي كريم رمزي، عبر برنامجه " رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" محمد النني كان قد أتم اتفاقه بشكل نهائي مع فريق الجزيرة الإماراتي قبل الانضمام إلى منتخب مصر الأولمبي والتوجه إلى باريس".

وتابع:" نادي الجزيرة الإماراتي تعاقد مع محمد النني، لمدة موسمين مع إمكانية تمديد العقد لموسم إضافي وفقا لرؤية النادي الإماراتي".

وعن مفاوضات النادي الأهلي مع النني، أشار رمزي:" النادي الأهلي لم يتفاوض مع النني في أي لحظة ولا هو ولا حتى وكيله، ولكن إدارة القلعة الحمراء كانت تفكر في ضمه وتم وضعه ضمن الخيارات التي يمكن ضمها لتدعيم خط وسط الفريق".

وعن تعثر مفاوضات الاهلي مع النني، اختتم كريم رمزي:" مسئولو النادي الأهلي، كانوا يروا أن محمد النني سيكون راتبه كبير، ولذلك تأخر النادي الأهلي في إرسال عرض رسمي إلى اللاعب، حتى وصل له عرض من نادي الجزيرة الإماراتي ووافق عليه ".