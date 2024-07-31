عاجل - " الحمد الله" أول تعليق من نجل إسماعيل هنية بعد اغتيالة

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أحمد جودة - القاهرة - عبد السلام: والدي ليس آخر شهيد وطريق النضال طويلة

أطلق نجل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أول تعليق له بعد حادثة اغتيال والده، حيث أعرب عن شكره وامتنانه لله على كل شيء. جاء هذا التعليق بعد تداول فيديو يوثق اللحظات الأولى من رد فعله عقب الحادث، حيث أظهر الصمود والقوة في مواجهة هذه الفاجعة الأليمة.

الاغتيال الذي هزّ أوساط الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي، أثار موجة من ردود الفعل المتباينة. في الوقت الذي يتابع فيه الجميع التطورات الميدانية والسياسية، نمَّ تصريح نجل هنية عن رسالة قوية تحمل الإيمان والصمود، مؤكدًا بنبرة جهورية تحمل الحماس، أن القضية الفلسطينية وأهدافها ستبقى حية رغم كل التحديات والعراقيل.

قال عبد السلام، نجل إسماعيل هنية،: “نعزي الأمة ونعزي أحرار العالم ونعزِّي الشعب الفِلسطيني باستشهاد قائد الأمة وقائد المقاومة وقائد الطوفان، الوالد الحنون الحبيب القائد إسماعيل هنية، هذا القائد العظيم الذي نال ما تمنى”.

عبد السلام، نجل إسماعيل هنية

وأضاف عبر مداخلة تليفزيونية: “كانت النهاية شهادة وهذه نهاية العظماء والقادة، هؤلاء الذين سلكوا الطريق وةأعلنوا مرارًا وتكرارًا إما نصر وإمَّا شهادة”.

الحمد لله.. بهذا استقبلنا نبأ الاستشهاد



وأوضح نجل هنية: "تلقينا الخبر بالحمد والشكر لله عز وجل، كما تلقَّته الأمة والشعب، نعم نحمد الله ونشكره ونأمل أن يتقبَّله الله ويسكنه الفردوس الأعلى، فاليوم نهاية قائد رفض الذل والخيانة، رفض أن يوقِّع، وقال كلمته المشهورة "لن نعترف بإسرائيل".

وتابع: "أبى والدي إسماعيل هنية إلَّا أن تبقى الراية خفاقة عالية حتى يلمها للأجيال القادمة، جيل التحري"ر.

والدي ليس آخر شهيد.. والطريق طويلة

الوالد ليس آخر شهيد للشعب الفلسطيني أو المقاومة، هذه الطريق الممتد طويلًا على مدار 25 عامًا من تاريخ شعبنا وقادتنا يتقدمون الصفوف من الشهداء والقادة العظام.

نحن نتذكَّر اليوم القائد المؤسس أحمد ياسين، وكل القادة العظام.

نحن نتذكَّر اليوم القائد المؤسس أحمد ياسين، وكل القادة العظام.

أبي كان صابرًا

وأكّد "عبد السلام" على صبر وثبات والده حين سمع نبأ استشهاد ابناءه وأفراد من عائلته: “بعد فقدان عدد كبير من عائلته، تلقى الخبر بصبر، وقال الله يسهل عليهم، ونسأل الله أن يتقبله ويرضع عليه”

وأردف: "لن تنتهي حماس ولن ينتهي النضال، ثورتنا ستحيا من جديد"، متهمًا أمريكا بسياسات خاطائة متطاولة.

دعوة لوحدة الصف

ودعا عبد السلام، الرئيس عباس أبو مازن للوحدة، قائلاً: "آن الأوان أن نجمع شملنا أمام هذا العدو المجرم القاتل، الذي لا يفرق بين فلسطيني وفلسطيني".

نم قرير العين يا أبي

وأكَّد: "ثقنا عالية في رجالنا، داخل قطاع غزة الذي يُذبح أمام أعين العالم الغربي وأمام المجرمين، والمسيرة ستمضي وتنطلق نحو التحرير، وأقول لوالدي نم قرير العين".

أما آن للعربدة أن تتوقف

وختم نجل إسماعيل هنية مداخلته: "آن الأون لهذه العربدة أن تتوقف، وآن الاوان لهذا الاحتلال المجرم أن يزول، فدماء والدي ليست أغلى من دماء أو دمعة امرأة في فلسطين".