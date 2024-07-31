نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب أوروجواي السابق: ندمان على عدم تدريب الأهلي.. وهذا أكثر لاعب مصري أتمنى تدريبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خورخي فوساتي مدرب منتخب بيرو الحالي ومنتخب أوروجواي السابق، عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي معه، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الماضية.

خورخي فوساتي يشعر بالندم لعدم تدريب الأهلي

وقال خورخي فوساتي، في تصريحات له عبر برنامج " رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الاولي:" ندمان على عدم قبول تدريب فريق الأهلي، وسعيد بتأهل منتخب مصر إلى ربع النهائي على حساب إسبانيا، ولدي دراية جيدة، بكرة القدم المصرية، حيث تمتلك تاريخا كبيرا في القارة الإفريقية والعالم، وأتابع مبارياتها بشكل منتظم"

واكمل خورخي فوساتي: فاوضتني العديد من الأندية المصرية وليس الأهلي فقط، ولكن الفريق الأحمر كان أول فريق فاوضني وتكررت المفاوضات أكثر من مرة، وتلقيت عروضًا من أندية أخرى، ومفاوضات تدريبي لمنتخب مصر لم تكن مفاوضات رسمية، كان هناك جس نبض فقط".

كما أوضح فوساتي:" لدي علم بفريق الأهلي، هو نادٍ كبير؛ ولديه جماهير كبيرة وكثيرة؛ وهو النادي الأشهر بالنظر لتاريخه وإدارته والبطولات التي يحصدها ويتابعها الملايين من العشاق في مصر والمنطقة العربية، وندمان على عدم تدريبي لفريق الأهلي لأننا لم نتوصل إلى اتفاق، واللاعب المصري الذي أتمنى تدريبه هو محمد صلاح".

وعن فوز منتخب مصر على إسبانيا، أشار فوساتي: سعيد بفور منتخب مصر على إسبانيا بأولمبياد باريس 2024، وشاهدت المباراة الفراعنة استحقوا التأهل في صدارة المجموعة، ولم يكن أحد يتوقع أن يفوز على إسبانيا، ولكنهم لاعبين مميزين ولديهم مستقبل كبير"

ثم أتم مدرب أورجواي السابق: "أفضل إنجاز لي في مسيرتي التدريبية هو التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا عندما كنت أدرب فريق السد، لأن قطر لم تكن حينها على خارطة كرة القدم الآسيوية وكان هذا إنجاز مميز للفريق ولدولة قطر، وتدريب منتخب قطر كان تجربة مهمة بالنسبة لي".