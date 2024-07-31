نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عرض مغري يقرب أخطبوط الأهلي من الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الناقد الرياضي محمود المخبزي عن تطورات مثيرة بشأن ملف صفقات ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وموقفه من البقاء أو الرحيل بفترة الانتقالات.

نجم الأهلي يمتلك عروض قوية بالصيف وهذا مصير قائد المارد الأحمر

وقال المخبزي في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "حمزة علاء حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي يمتلك عرض قوي وفريقه يوافق على رحيله وبنسبة كبيرة خارج الموسم الجديد وستكون إعارة لمدة عام أو اثنان وليس بيع".

وتابع: "الأهلي لم يتدخل نهائي في صفقة محمد النني ولم يتحدث معه ويقدره كلاعب وقائد للمنتخب وهو يرحب بإنهاء مسيرته الكروية في النادي الأحمر ولكن لم يحدث مفاوضات بينهم".

واختتم حديثه: "محمد الشناوي تم عقد جلسة هامة معه ورفض كل العروض الخليجية التي وصلت له ومكمل مع الأهلي وسيجدد عقده بشروط خاصة مع تقدير الإدارة له وكولر يرحب برحيل بيرسي تاو والمفاوضات بينهم وبين يحيى عطية الله معقدة وكذلك محمد علي بن رمضان بسبب الماديات".

