نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- التعليم توضح حقيقة تخطي نتيجة الثانوية العامة 2024 نسبة 82% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نتيجة الثانوية العامة 2024 تقترب من الإعلان الرسمي، حيث انتهت أعمال التصحيح وجاري الآن تدقيق ومراجعة النتائج.

بعد هذه المراحل، سيتم اعتماد النتيجة من قبل الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم.

تصريحات وزارة التربية والتعليم: شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، نفى ما تردد عن تخطي نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2024 نسبة 82%.

وأكد أن هذه المعلومات غير دقيقة لأن النتيجة لم تُنهَ بعد، ولم يتم تحديد نسبة النجاح أو قائمة الأوائل بشكل رسمي.

تحديد النسب والمجاميع: أكد زلطة أن كل ما يتم تداوله بشأن النسب المئوية للنجاح أو قائمة الأوائل هو مجرد تكهنات غير صحيحة.

حتى يتم الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة واعتماد النتيجة رسميًا، فإن جميع المعلومات المتداولة حول النسب والمجاميع النهائية لأي شعبة من الشعب الثلاثة هي غير دقيقة.

الاستعلام عن النتيجة

سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بمجرد الانتهاء من جميع إجراءات التصحيح والمراجعة واعتماد النتيجة.