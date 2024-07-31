نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري "نايل".. ثلاثي الأهلي وبيراميدز وبلدية المحلة في الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق الكرة المصرية، في جميع أنحاء العالم، عن ترتيب هدافي الدوري المصري، وذلك قبل انطلاق مواجهات اليوم الأربعاء والتي تقام بين فريق أف سي زد ضد مودرن سبورت، والاتحاد السكندري وإنبي، وذلك في إطار منافسات الجولة ال32 من المسابقة.

وتصدر الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترتيب هدافي الدوري المصري، ليتساوي مع فيستون مايلي لاعب بيراميدز، بعدما تألق في أخر مواجهة له مع فريقه أمام سيراميكا كليوباترا وسجل هدفين، ليصبح عدد أهدافه مع الأهلي 14 هدف من واقع مشاركته في 16 مواجهة مع الأحمر.

ترتيب هدافي الدوري المصري، قبل مواجهات اليوم

1 - فيستون مايلي - بيراميدز - 14 هدفا.

2- وسام أبوعلي – الأهلي- 14 هدفا.

3- حسام أشرف - بلدية المحلة - 14 هدفا.

4- مابولولو - الاتحاد السكندري - 11 هدفا.

5- ياو أنور - البنك الأهلي - 11 هدفا.

6- صديق أوجولا - سيراميكا كليوباترا - 11 هدفا.

7- حسام حسن - سموحة - 10 أهداف.

8- مصطفى زيكو - زد - 10 أهداف.

9- محمد سالم - المقاولون العرب - 10 أهداف.

10- زيزو - الزمالك - 9 أهداف.