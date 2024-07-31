نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجمي برشلونة يرفضان الرحيل في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، من البقاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فأن البرازيلي رافينيا والهولندي فرينكي دي يونج ثنائي برشلونة، يرفضان بشكلِ قاطع الرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن دي يونج ورافينيا أخبرا إدارة النادي الكتالوني، بأنهما لا يرغبان في الرحيل عن صفوف البلوجرانا.

وأكدت أن ثنائي الفريق الكتالوني، يريدان البقاء وعدم الرحيل، مؤكدان في الوقت ذاته على رفض أي عروض من أجل مغادرة البرسا خلال الانتقالات الصيفية.

وكان برشلونة يعمل على إجراء عملية بيع كبيرة داخل صفوفه من أجل تسهيل عملية جلب الصفقات الجديدة في الميركاتو الصيفي وتوفير السيولة لتمويل تلك الصفقات.