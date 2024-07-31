قبل عرضها بمهرجان العلمين.. تعرف على أسعار تذاكر مسرحية البنك سرقوه لـ أشرف عبد الباقي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان أشرف عبد الباقي لعرض مسرحية “البنك سرقوه”، لتقديمها ضمن أحد أبرز فعاليات مهرجان العلمين الدولي في دورته الثانية، والتي سيتم خلالها تقديم العديد من المسرحيات، ومن المقرر أن يتم عرضها أيام 22 و23 و24 أغسطس المقبل.

أسعار تذاكر مسرحية البنك سرقوه



تنوعت فئات تذاكر مسرحية البنك سرقوه بطولة الفنان أشرف عبد الباقي بين 12 فئة، على النحو التالي: فئة VVIP يبلغ سعرها7841 جنيهًا، أمافئة VIP بـ 7428 جنيهًا، والفئة الثالثة بـ 5365 جنيهًا، أما الفئة الرابعة بـ 4127 جنيهًا، والفئة الخامسة بـ 3301 جنيهًا، أما الفئة السادسة بـ 2889 جنيهًا، والفئة السابعة بـ 2476 جنيهًا، والفئة الثامنة بـ 2063 جنيهًا، والفئة التاسعة بـ 1650 جنيهًا، والفئة العاشرة بـ 1238 جنيهًا، والفئة الحادية عشر بـ 1.072 جنيهًا، والفئة الثانية عشر بـ 990 جنيهًا.

قصة مسرحية البنك سرقوه



تدور أحداث مسرحية البنك سرقوه في إطار كوميدي حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن، ليخطط بعدها بسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك.

أبطال مسرحية البنك سرقوه



يشارك في مسرحية البنك سرقوه العديد من الفنانين مع أشرف عبد الباقي، منهم: سلوى خطاب، سليمان عيد، ميرنا جميل، محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، إبرام سمير، مصطفى البنا، شريف حسني، مصطفى بسيط، شريف حسني.

آخر أعمال أشرف عبد الباقي



والجدير بالذكر أن آخر أعمال أشرف عبد الباقي مسلسل جت سليمة بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، ودارت أحداثه حول فتاة تبدأ بقراءة كتابًا قديمًا وبمجرد قراءته تسافر عبر العديد من الأزمنة المختلفة لتواجه العديد من المواقف الطريفة.

شارك في بطولة مسلسل جت سليمة مجموعة من الفنانين منهم: دنيا سمير غانم، محمد سلام، هالة فاخر، سلوى خطاب، سامي مغاوري، خالد الصاوي، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج إسلام خيري.