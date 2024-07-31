عايدة رياض: عادل إمام واحد فقط ولن يتكرر.. وعمرو سعد لم يستبعدني من "بركة"

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة عايدة رياض أنها تعرضت لصدمة كبيرة حينما أصيبت بأزمة صحية شديدة، حتى أنها أخفت مرضها لمدة ثلاث سنوات، كانت وقتها تحصل على جرعات "الكيماوي"، مشيرة إلى أنها ارتبطت بصداقة وطيدة مع الممرضات بالمستشفى، وامتدت هذه الصداقة حتى الآن، وجميع المرضى بالمستشفى علموا بحقيقة مرضها عن طريق هؤلاء الممرضات، ورغم صعوبة مرضها إلا أنها كانت تضحك وترقص وتغني معهم ولديها امل كبير في الشفاء.

أبرز تصريحات عايدة رياض



وأوضحت عايدة رياض في تصريحات تليفزيونية للإعلامية يمني بدراوى ببرنامج حواديت الناس عبر قناة الشمس، أنها فقدت شعري، وكانت تلك اللحظة هي اصعب لحظة في حياتها، لأنها كانت قريبة من الموت، لكن كان لديها أمل كبير، مؤكدة أن الدكتور المعالج لها طلب منها إلا تتوقف عن العمل بعد أول 3 جلسات كيماوي، ووقتها كان يعرض عليها أعمال كثيرة، ولكنها رفضت، وأمام إصرار الدكتور وافقت وقتها على المشاركة في بطولة مسلسل "حالة عشق" مع الفنانة مي عز الدين.

نشأة عايدة رياض



وأضافت الفنانة عايدة رياض أنها تنتمي لأسرة بسيطة من قرية شبرا النملة بمدينة طنطا، الأب يهوى الرياضة، والأم تحب الفن، حيث كانت تحب صوت فريد الاطرش، وحينما رأته لأول مرة في طنطا وانبهرت به، وتحولت فسحة الأسرة البسيطة للسينما ومشاهدة أفلام وحفلات فريد الأطرش، أما الأب فقد كان يشجعهم كثيرًا على ممارسة الرياضة، مشيرة إلى أن شقيقها سمير يشغل منصب مدير الخطوط الكويتية.

عايدة رياض وعادل إمام

وعن لقائها الأول بالفنان الكبير عادل إمام قالت اننا لدينا عادل إمام واحد فقط لن يتكرر، وإنها كانت تتمنى ان تسلم عليه، وسنحت لها لتحقيق امنيتها، وحينما رأته أمامها فوجئت أنه بدأ بالسلام وذكر اسمها وهنأها على فيلم "احلام هند وكامليا"، فقالت له:"أنا عايزة الباسبور"، فسألها:"باسبور ايه"، فضحكت وقالت له: "تأشيرة الشغل معاك"، وبعد ٨ شهور بالفعل شاركت معه في عمل سينمائي.

عايدة رياض ومحرم فؤاد



وعن زوجها الفنان الراحل محرم فؤاد قالت أنها شاركت في فيلم "عدم كفاية الأدلة" بعد إذنه، مؤكدة أنه كان يغير عليها، وهذا كان طبعه، حتي إنه وعدها في بداية علاقتهما أن تعمل بالتمثيل، وبعد مرور الوقت قال لها:" في العش ولا طار"، كما إنه منعها من نزول تصوير مسلسل المال والبنون،. مشيرة إلى أنها لو رزقت بطفل كانت ستبتعد عن التمثيل.



وكشفت عايدة رياض أنها ذبحت خروف حينما شفيت من مرضها، وأنها لم تذبح اضحية مؤخرا، ولكنها حريصة دائمًا على تقديم التهنئة والمعايدة لكل أصدقائها وجيرانها بعيد الأضحى وكل الأعياد.



وعن شائعات استبعادها من مسلسل "بركة"، قالت إنها كانت تظن ان الفنان عمرو سعد هو وراء هذا الاستبعاد، حتي أنها تحاملت عليه في بعض التصريحات التي ادلت بها عن هذا الأمر، ولكنها اكتشفت ان عمرو سعد لم يفعل ذلك، ووقتها كانت متعاقدة ايضا على مسلسل نسر الصعيد، وبعد تأكدها من ان عمرو مظلوم حاولت الاتصال به كثيرا لتعتذر له ولكنه لم يرد حتى تواصلت معه عن طريق الفنان اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.