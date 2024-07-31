نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بشكل منفرد وغير رسمي.. ثاني تعليق حول اغتيال إسماعيل هنية من داخل تل أبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تعليق مثير على عملية اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن "كل أعداء إسرائيل سيهلكون".

جاء هذا التصريح بعد ساعات من تنفيذ الهجوم الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل فؤاد شكر، القيادي البارز في حزب الله، في بيروت. سموتريتش أعرب عن تأييده لهذه العمليات في منشور على منصة "إكس"، معبرًا عن رضاه بشأن التصعيد الأخير.

التحركات الإسرائيلية تأتي في سياق تصعيد عسكري مكثف، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ هجوم "دقيق" في العاصمة اللبنانية بيروت، مستهدفًا فؤاد شكر الذي كان مسؤولًا عن أعمال عنف ضد إسرائيل. من جانبها، أكدت حركة حماس مقتل هنية في غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، فيما صرح الحرس الثوري الإيراني بأنه يواصل التحقيق في ملابسات الحادث.

كان أول ردود الفعل، لدى تعلق وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، اليوم الأربعاء، على إعلان اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، الذذي أثار ردود فعل قوية على الصعيدين المحلي والدولي.

وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو

وقال إلياهو، المنتمي إلى حزب "عوتسما يهوديت" بزعامة إيتمار بن غفير: "هذه هي الطريقة الصحيحة لتطهير العالم"، مضيفًا: "لا مزيد من اتفاقيات الاستسلام الوهمية ولا مزيد من الرحمة لهؤلاء المحكوم عليهم بالموت". وأضاف أن "موت هنية يجعل العالم أفضل قليلًا"، حسب روسيا اليوم.