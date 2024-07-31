نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- البيت الأبيض يعرب عن علمه بتقارير اغتيال إسماعيل هنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب البيت الأبيض عن علمه بالتقارير الواردة بشأن اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس".

يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه الوضع السياسي في المنطقة توترًا متصاعدًا عقب الحادث الذي وقع في العاصمة الإيرانية طهران.

تفاصيل التقارير

وأكد البيت الأبيض في تصريح رسمي، أنه على دراية بالتقارير التي تشير إلى اغتيال إسماعيل هنية في طهران.

يعكس هذا الإعلان اهتمام الولايات المتحدة بالأحداث الجارية في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الأمن الإقليمي والعلاقات الدولية.

ردود الفعل الدولية

علم البيت الأبيض بالتقارير المتعلقة بالحادث يعكس اهتمامه ومتابعته للأوضاع في المنطقة.

رد فعل حركة حماس

من جانبها، نددت حركة "حماس" بالاغتيال ووصفت الهجوم بأنه "غادر" و"جبان".

وأصدرت والحركة بيانًا أعلنت فيه أن الهجوم الذي استهدف هنية نفذته قوات صهيونية، مؤكدة أن الحادث لن يمر دون رد، هذه التصريحات تشير إلى أن حركة "حماس" قد تتخذ خطوات تصعيدية في الأيام القادمة.