نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء يواصل أعماله لليوم الثاني على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء الذي تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم التابعة لدار الإفتاء المصرية، أعماله لليوم الثاني بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة علماء ووزراء ومفتين من أكثر من 100 دولة حول العالم.

وناقش المؤتمر خلال جلساته العلمية العديد من الموضوعات المهمة، منها البناء الأخلاقي في الإسلام ودور الفتوى في تعزيزه، والفتوى والواقع العالمي، والفتوى ومواجهة عقبات وتحديات البناء الأخلاقي لعالم متسارع.

كما شهد المؤتمر انعقاد 3 ورش عمل، الأولى حول صناعة ميثاق أخلاقي إفتائي للتطورات في العلوم التجريبية والطبيعية والاجتماعية والذكاء الاصطناعي، والثانية حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العلوم الشرعية، فيما تناولت ورشة العمل الثالثة رصد وتحليل إشكاليات المحتوى الديني والإفتائي في المنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي.