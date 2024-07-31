نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير منطقة مكة المكرمة يرعى فعاليات الملتقى السنوي الـ 4 لإمارات المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق فعاليات الملتقى السنوي الـ (4) لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية غدًا، وتستضيفه إمارة منطقة مكة المكرمة لمدة يومين بمحافظة جدة، بحضور وكلاء إمارات المناطق والوكلاء المساعدين للشؤون التنموية.

ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات والتجارب التنموية بين إمارات المناطق والجهات المعنية، لتحقيق تنمية وطنية شاملة، ووضع آلية للتعامل مع التحديات، وتعزير الأداء، ودعم مبادرات خدمة المجتمع، وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال دفع عجلة التطوير الشامل والتنمية الواعدة ورفع مستوى جودة الحياة‎.

ويصاحب الملتقى اجتماع لوكلاء الإمارات المساعدين للشؤون التنموية، وورش عمل وجلسات حوارية خاصة بدعم الجوانب التنموية في إمارات المناطق، ومعرض بعنوان "المبادرات التنموية"، تستعرض من خلاله المبادرات والتجارب التنموية، وانطلاق الملتقى الوطني الأول للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تشرف عليها وزارة الداخلية فنيًا والمعرض المصاحب له، وتقام على هامشه جلسات حوارية تتناول تعزيز دور القطاع الثالث.