العالم اليوم - في أحدث استطلاع لآراء الناخبين.. هاريس تتقدم على ترامب

انتم الان تتابعون خبر في أحدث استطلاع لآراء الناخبين.. هاريس تتقدم على ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 يوليو 2024 06:24 صباحاً - أظهر استطلاع رأي جديد أجرته رويترز/إبسوس تقدم المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأميركية كاملا هاريس بفارق نقطة مئوية واحدة على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وأظهر الاستطلاع الذي استمر ثلاثة أيام وانتهى يوم الأحد أن هاريس تحظى بدعم 43 بالمئة من الناخبين المسجلين، مقابل 42 بالمئة لترامب.

وشمل الاستطلاع 1025 بالغا أميركيا، من بينهم 876 ناخبا مسجلا، وأجري عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية في الفترة من 26 إلى 28 يوليو.

ووفق الاستطلاع فإن الناخبين المسجلين يفضلون نهج ترامب في مجالات الاقتصاد والهجرة والجريمة، في حين يرون أن هاريس لديها خطة أفضل في مجال الرعاية الصحية.

وكان استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس الأسبوع الماضي قد أظهر تقدم هاريس على ترامب بواقع 44 إلى 42 بالمئة.

وعززت هاريس موقعها بوصفها مرشحة عن الحزب الديمقراطي على مدى الأيام العشرة الماضية، وذلك بعد أن رضخ الرئيس جو بايدن (81 عاما) للضغوط المتزايدة داخل حزبه وأعلن انسحابه من السباق الرئاسي.

ومنذ ذلك الحين، انهمرت التبرعات ورسائل التأييد على هاريس.