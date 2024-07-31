نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يتغنى بمستوى منتخب مصر في الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد أحمد أبو مسلم نجم فريق الأهلي السابق، بأداء المنتخب الأولمبي في مباراة اسبانيا اليوم في أولمبياد باريس وتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

وتأهل منتخب مصر لربع نهائي أولمبياد باريس 2024 متصدرا لمجموعه، ويأتي خلفه منتخب إسبانيا في المركز الثاني.

تصريحات أحمد أبو مسلم

وقال أحمد أبو مسلم نجم فريق الأهلي السابق خلال تصريحات تلفزيونية: المنتخب الأولمبي قدم آداءً جيدًا أمام إسبانيا وأتمنى استمرار آداء المنتخب الأولمبي بنفس المستوى أمام باراجواي في الدور الثاني في أولمبياد باريس.

وتابع: أتمنى يحقق المنتخب الأولمبي ميدالية في منافسات اولمبياد باريس وتخطي عقبة باراجواي في الفترة المقبلة.