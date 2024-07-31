نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الخارجية الروسية»: اغتيال هنية جريمة سياسية غير مقبولة على الإطلاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا بشأن اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

ووصف بيان الوزارة عملية اغتيال إسماعيل هنية بأنها "جريمة سياسية غير مقبولة على الإطلاق".

وأكدت الوزارة أن هذا النوع من الأعمال يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

دعوة للحوار

دعت وزارة الخارجية الروسية إلى ضرورة البحث عن حلول سلمية للنزاعات، مشددة على أهمية الحوار والتفاوض كوسيلة لحل الأزمات في المنطقة.

وأعربت روسيا عن استنكارها لهذه العملية وأكدت أنها تقف ضد أي شكل من أشكال العنف الذي يستهدف المدنيين أو القادة السياسيين.