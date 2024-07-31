نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وآرسنال الودية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الذي يلعب بين صفوفه المصري محمد صلاح نظيره آرسنال وديًا صباح غد الخميس مطلع شهر أغسطس المقبل.

ويحتضن ملعب "لينكون فاينانشال فيلد"، هذه المباراة التي ستجمع بين فريقي ليفربول وآرسنال غدًا الخميس في إطار لقاء ودي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد 2024-2025.

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال

تنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ضد آرسنال غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد آرسنال

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد آرسنال صباح غد الخميس، عبر قناة الريدز الرسمية LFCTV، الناقل الحصري لهذا اللقاء الودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.