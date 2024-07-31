إعلام إسرائيلي: مكتب نتنياهو يطلب من الوزراء عدم التعليق على اغتيال هنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 08:33 صباحاً - طلب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، من وزرائه في الحكومة عدم التعليق على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، حسبما نقلت وسائل إعلام عبرية عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وفي غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن تل أبيب لم تعلن مسؤوليتها عن اغتيال إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران.

ومن جهته، كشف متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة على اطلاع بالتقارير التي تتحدث عن مقتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، الذي اُغتيل في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران.

وقال المتحدث في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "البيت الأبيض على علم بأنباء مقتل رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية بإيران".

وفي وقت سابق، صباح اليوم الأربعاء، أعلنت حركة حماس الفلسطينية اغتيال هنية، في هجوم إسرائيلي على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.