سويلم يتابع أعمال تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه وإزالة التعديات على مجرى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 يوليو 2024 10:28 صباحاً - الدكتور سويلم :

- الانتهاء من توسعة كورنيش نيل سوهاج الغربي ، وحماية واجهة نيل أخميم ، وتطوير مرسي عبارة المراغة

- الإعداد لبدء أعمال حماية جوانب نهر النيل بمحافظة أسوان بطول ٤٠٠ متر

- حملات مكثفة لإزالة التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات

- البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة رقم ٢٣ وتنفيذ عدد ٢٤٠ قرار لإزالة تعديات على مساحة تتجاوز ٢٠ ألف متر مربع

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من السيد المهندس/ حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل ، وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه .

وصرح الدكتور سويلم أنه يجرى حالياً تنفيذ العديد من المشروعات لحماية وتطوير نهر النيل ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ توسعة كورنيش نيل سوهاج الغربي بطول ٨٧٠ متر ، وحماية واجهة نيل أخميم بطول ٦٠٠ متر ليصبح واجهة حضارية متطورة ، وتطوير مرسي عبارة المراغة بطول ١٠٠ متر ، كما يجرى الإعداد لبدء أعمال حماية جوانب نهر النيل بقري ( الرقبة – الطوناب – الرديسية – القنادلة ) بمحافظة أسوان بطول يصل إلي ٤٠٠ متر .

كما تواصل أجهزة الوزارة مجهوداتها لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ١٥٠٠ كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات ، حيث تم إزالة عدد (٨٣٧١٥) حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل" ، حيث أكد الدكتور سويلم أن الوزارة لا تتهاون مع اي تعديات على نهر النيل مع وجود تنسيق تام مع السادة المحافظين فى متابعة التعديات وازالتها في المهد بعد إتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة .

وقد تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة رقم ٢٣ لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتى تم خلالها إزالة (٢٤٠) حالة تعدي حتي تاريخه علي مساحة تزيد عن ٢٠ ألف متر مربع ، حيث تتم هذه الموجات من الإزالات تحت إشراف لجنة إسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة .

وقد تم خلال الموجه (٢٣) للإزالات والتي بدأت فى يوم ٦ يوليو ٢٠٢٤ تنفيذ العشرات من أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل .. حيث تم تنفيذ (١٦) قرار إزالة بالغربية بمساحة ٨١٧ متر مربع ، و (٢٠) قرار بالمنوفية بمساحة (٤٧٠) متر مربع ، و (١٩) قرار بكفر الشيخ بمساحة (٣٢٣) متر مربع ، و (٤٣) قرار بالدقهلية بمساحة (٤٢٨٣) متر مربع ، و (٢١) قرار إزالة بدمياط بمساحة (٥٣٩٥) متر مربع ، و (٤) مخالفات بمساحة (٢١٥) متر مربع فى بنى سويف ، و (٣١) قرار بالمنيا بمساحة (١٣٩٤) متر مربع ، و (٤٦) قرار ازالة بأسيوط بمساحة (٥٦٦٢) متر مربع ، و (٣) قرارات بسوهاج على مساحة (٢٠٦) متر مربع ، و (١٣) قرار بمحافظتي قنا والأقصر علي مساحة (٣٣٨) متر مربع ، و (٦) قرارات بأسوان على مساحة (٩٤٢) متر مربع .