نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تكشف موعد تحديد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نتيجة الثانوية العامة 2024.. يترقب طلاب الثانوية العامة 2024 وأولياء أمورهم عن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024 رسميًا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، حيث بدأت عمليات البحث عبر "جوجل" من طلاب الثانوية وأولياء أمورهم والمعلمين أيضًا حول الموعد الرسمي لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024.

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024

قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن اجراءات رصد الدرجات لا تزال جارية في باقي المواد.

وأكد المتحدث الرسمي أن الموعد النهائي لإعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة لم يتحدد بعد، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد اعتماد النتيجة بمجرد الانتهاء من كافة اجراءات الرصد والمراجعة وتطبيق درجات الرأفة.

نتيجة الثانوية العامة

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأيام الماضية عن نسب نجاح 7 مواد ضمن مواد امتحانات الثانوية العامة 2024.

– بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية لـ الثانوية العامة 2024، 96.62%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبًا، بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبًا.

– نسبة النجاح في امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبًا بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبًا.

– نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبًا بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبًا.

– بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95 %؜ فأكثر من الدرجة الكلية 51943 طالبًا، بنسبة 7.57% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 686616 طالبًا.

– بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 96.43%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 2618 طالبًا، بنسبة 1.39% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 188851 طالبًا وطالبة.

– نسبة النجاح فى مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024 وصلت لأكثر من 92%.

– نسبة النجاح فى مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024 أكثر من 92%.