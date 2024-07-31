نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل | حركة فتح: عملية اغتيال القائد إسماعيل هنية تعد جريمة بشعة وفعلًا جبانًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في بيان عاجل، أدانت حركة فتح بشدة عملية اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وأصدرت التصريح التالي:

وصفت حركة فتح عملية اغتيال إسماعيل هنية بأنها "جريمة بشعة" و"فعل جبان"، وأكدت الحركة أن هذه العملية تعد انتهاكًا خطيرًا للقوانين والأعراف الدولية، وأنها تعكس مدى وحشية وصلافة القوى التي تستهدف الفلسطينيين.

ودعت حركة فتح جميع الفصائل الفلسطينية إلى الوحدة والتضامن لمواجهة التصعيدات الإسرائيلية، مشددة على أن هذه الجرائم لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة نضالهم من أجل حقوقهم الوطنية.

وشددت الحركة على أن اغتيال هنية يهدف إلى تقويض الإرادة الفلسطينية، ولكنها أكدت أن الشعب الفلسطيني سيظل متمسكًا بقيمه وأهدافه الوطنية، وأن المقاومة ستستمر في مواجهة الاحتلال.