نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل ينهي لقاء مانشستر سيتي أمام برشلونة وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة مانشستر سيتي أمام برشلونة وذلك في المباراة التي جمعتهم ضمن الاستعدادات الخاصة بالموسم المقبل.

وجاءت النتيجة بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهم في مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة.

أحداث المباراة

برشلونة افتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة والعشرون من عمر الشوط الأول والذي سجله ب أو فيكتور.

وعادل النتيجة لمانشستر سيتي اللاعب نيكو أورايلي في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

وأضاف بابلو توري الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع في الشوط الأول

بينما سجل جاك غريليش هدف مانشستر سيتي الصفتي في الدقيقة 60