نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية بكل مكان وبالتحديد عشاق الفرق الكبرى عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

أبرز مواعيد مباريات اليوم

"كرة يد"

النرويج ضد المجر 10:00.

كرواتيا ضد المانيا 12:00.

إسبانيا ضد اليابان 3:00.

سلوفينيا ضد السويد 5:00.

فرنسا ضد مصر 8:00.

الدنمارك ضد الأرجنتين 10:00.

ومبارتين فقط بكرة الطائرة تجمع بين بولندا والبرازيل في تمام الساعة العاشرة واليابان مع الأرجنتين بالساعة الثانية ظهرا.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تردد bein sports على نايل سات

تردد القناة الأولى: 11013.

تردد القناة الثانية: 11054.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: 3/4

قنوات الكأس القطرية نايل سات،

التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة الكأس المفتوحة سهيل سات

، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3.