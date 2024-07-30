العرافة الخطيرة ليلى عبد اللطيف تكشف عن الكارثة طبيعية لدولة عربية جوار اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - توقعت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، أن تشهد عدد من المناطق السعودية، في شهر يونيو الجاري، إرتفاع كبير في درجات الحرارة.

وقالت ليلى عبد اللطيف، في سلسلة توقعات جديدة نشرتها عبر قناتها على اليوتيوب، أن درجات الحرارة سوف ترتفع بشكل كبير خلال الأيام القادمة في عدد من المناطق السعودية، أبرزها المدينة المنورة، والرياض، ومكة المكرمة خصوصاً عرفات، بالإضافة إلى العلا والأحساء وشرورة، ومدينة جدة، موضحةً أنها تتوقع بأن ارتفاع درجات الحرارة سوف يستمر في تلك المناطق حتى نهاية شهر يونيو الجاري 2024م.

وجاءت توقعات ليلى عبد اللطيف، بالتزامن مع عدة تحذيرات أطلقها المركز الوطني للأرصاد في السعودية، ونبه فيها سكان بعض المناطق من إرتفاع درجة الحرارة.