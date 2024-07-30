عاجل.. أول تعليق من محمد صلاح على تأهل منتخب مصر لدور ربع نهائي أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب مصر الأولمبي فوزًا غاليًا على نظيره منتخب إسبانيا، بهدفين مقابل هدف، ليحجز بطاقة التأهل لدور ربع النهائي من بطولة أولمبياد باريس 2024.

أول تعليق من محمد صلاح على تأهل منتخب مصر لدور ربع نهائي أولمبياد باريس

ونشر زيزو لاعب منتخب مصر الاولمبي صورة له يعبر بها عن سعادته، واحتفاله بالتأهل برفقة زملائه داخل الملعب عقب الفوز الغالي على حساب منتخب إسبانيا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وجاء رد فعل النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، ولاعب ليفربول الإنجليزي، على ما قام بنشره زيزو على حسابه الرسمي، بالتعليق على صورة زيزو "بقلب لونه أحمر"، ليرد عليه الثاني بكلمة "king" وبجانبه قلبين".

وبهذا الفوز يكون منتخب مصر الاولمبي قد تأهل لدور ربع نهائي أولمبياد باريس، بعد الفوز على منتخب اسبانيا متصدرًا مجموعته برصيد 7 نقاط، وينتظر الوصيف من المجموعة الرابعة.