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أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق، ثقته في قدرة المنتخب الأولمبي على تحقيق ميدالية أولمبية، عقب الفوز على إسبانيا وتصدر مجموعته بأولمبياد باريس.

إبراهيم صلاح: المنتخب الأولمبي قادر على تحقيق ميدالية بباريس

قال إبراهيم صلاح في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، لا شك أن الفوز على منتخب إسبانيا إنجاز كبير، وهذا لم يأتي إلا بإصرار اللاعبين على مخالفة توقعات بعض الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف، كانت هناك بعض الأحاديث حول عدم قدرة المنتخب الأولمبي على تجاوز دور المجموعات، مشددًا على أن اللاعبين بالطبع يتابعون مثل هذه الأقاويل، وهذا منحهم الدافع لتحقيق إنجاز الفوز على إسبانيا.

وأبدى إبراهيم صلاح ضيقه الشديد من الانتقادات التي وجهها البعض لأحمد مصطفى زيزو، مؤكدًا أنه قادر على العطاء رغم ما يثار ضده، وهذا ما ظهر واضحًا في مواجهة إسبانيا.