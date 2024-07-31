نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الخسارة أمام بلدية المحلة.. فرص بقاء الإسماعيلي في الدوري الممتاز بالموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يمر الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي بأزمات طاحنة خلال السنوات الأخيرة، وهذا ما جعله يتعرض للهبوط مع نهاية كل موسم من المواسم الماضية، كما هو الحال هذا الموسم.

وأصبح الأمر أكثر خطورة وقلقًا بالنسبة لعشاق الإسماعيلي، بعد الخسارة أمس أمام بلدية المحلة برباعية مقابل هدفين.

فرص بقاء الإسماعيلي في الدوري الممتاز بالموسم الجديد

وفيما يلي نستعرض لحضراتكم عبر بوابة آلفجر الرياضي فرص بقاء الإسماعيلي في الدوري المحلي بالموسم المقبل:

قبل الدخول في الأمور الحسابية المعقدة، فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي يتبقى له ماراتين بالدوري العام هذا الموسم.

الأولى أمام المقاولون العرب، يوم 13 أغسطس المقبل، والموافق يوم ثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءا بستاد الإسماعيلية.

والأخيرة أمام فريق سموحة السكندري، يوم 16 أغسطس المقبل، والموافق يوم الجمعة، في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة بالإسكندرية.

وفي حالة تحقيق الإسماعيلي الفوز في أي مباراة من المباراتين، يضمن بشكل رسمي البقاء ببطولة الدوري العام للموسم المقبل.

كما أن فريق الدراويش سيحتاج إلى نقطة وحيدة تكفيه للبقاء، حال هزيمه البلديه في مباراه واحده وهزيمه المقاولون في مباراة واحده من المباريات المتبقية لهم.

حيث أنه يتبقى للمقاولون العرب 4 مباريات، ويتبقى لفريق بلدية المحلة مباراتين.

ويطمح جمهور الإسماعيلي في الوطن العربي في التخلص من ذلك الكابوس الذي يهدد الفريق بالهبوط خلال السنوات الأخيرة، كما أنهم يرغبون في استعادة مكانة الدراويش داخل الكرة المصرية، كأحد أضلاع المثلث الكروي المصري على مر العصور.