رئيس الوزراء يدعم البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تلقي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا من دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي عبر خلالها سيادته عن تقديره للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

رئيس الوزراء يدعم البعثة المصرية المشاركة في الأولمبياد

وأشاد مصطفي مدبولي خلال اتصاله، بالرياضيين المشاركين علي جهدهم المبذول، خلال كافة المنافسات في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، وتقديم أداءً قويًا وتحقيق النتائج التى تلبي طموحات الجماهير المصرية.

وهنأ رئيس الوزراء البعثة المصرية بالميدالية الأولي للبعثة المصرية والتى حققها البطل محمد السيد لاعب المنتخب الوطني فى سلاح السيف.

كما أشاد رئيس مجلس الوزراء بالمنتخبات المصرية ومنها منتخب مصر في كرة اليد الذى يقدم أداءً متميزًا، وكذلك المنتخب المصري الأوليمبي لكرة القدم بعد فوزه علي منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف واحد، والتأهل إلى دور الثمانية من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية باريس، متصدرًا مجموعته.

ومن جانبه، عبر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن شكره للدعم المتواصل الذى تقدمه الدولة المصرية للمنظومة الرياضية بصفة عامة ولبعثة مصر الأولمبية على وجه الخصوص

وأشار الوزير أن منابعة دولة رئيس مجلس الوزراء يعكس مدى اهتمام الحكومة المصرية بالرياضة لتحقيق إنجازات عالمية، وانعكاس ذلك علي الصورة الإيجابية لمصر على المستوى الرياضي الدولي.