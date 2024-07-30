"300 مباراة بالقميص الأحمر ".. حساب الأهلي يحتفل بمحمد الشناوي

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بقائد الفريق الأول لكرة القدم محمد الشناوي.

ووصل الشناوي إلى 300 مباراة بالقميص الأحمر اخرهم كانت مباراة فريقه أمام نادي سيراميكا كليوبترا والتي حسمها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف وحيد.



وكتب حساب الأهلي: "٣٠٠ مباراة بالقميص الأحمر.. حافظ في أكثر من نصفها على شباكه نظيفة".



وكان الشناوي قد انتقل منذ عام 2016 للنادي الأهلي قادما من بتروجيت ليكتب تاريخ كبير أبرز محطاته رفع كأس دوري الأبطال لمدة 4 نسخ متتالية.



موعد مباراة الأهلي القادمة

ويواجه النادي الأهلي نظيره البنك الاهلي الخميس المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة الثاني والثلاثون من عمر الدوري المصري

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.