النقل والصناعة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حسابات مزيفة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 12:14 مساءً - دوت الخليج – أصدرت وزارتا الصناعة والنقل بيانا إعلاميًا تنفيان فيه وجود أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يخص الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وعدد البيان 17 صفحة على فيسبوك، منها: الفريق كامل الوزير، والفريق كامل الوزير وزير السعادة، وصفحة محبي الفريق كامل الوزير، وحملة دعم الفريق كامل الوزير لرئاسة مجلس وزراء مصر، وإنجازات الفريق كامل الوزير.

وأكد البيان أن الفريق كامل الوزير لا يملك حسابات رسمية باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أنَّ وزارتي الصناعة والنقل غير مسئولتان عما ينشر بهذه الحسابات المزيفة من أخبار.

وشدد على أن أي تصريحات تنسب إلى الوزير على هذه الصفحات لم يصرح بها، وأن أي تواصل من مسئول كل صفحة مدعيًا أنه الفريق كامل الوزير غير صحيح، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة هذه الادعاءات والأكاذيب.

ونوّه البيان بأن أخبار وتصريحات الفريق مهندس كامل الوزير تنشر على المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لوزارتي الصناعة والنقل، وعلى الموقعين الرسميين للوزارتين.